Hardeep Singh Puri बोले- हमारा अगला कदम विदेशी पर्यटकों के लिए वीजा खोलना

नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया के लिए बोली लगाने से जुड़ी शर्तों में बदलाव किया गया है। पुरी ने कहा कि अब एंटरप्राइज रेट पर बोली आमंत्रित किया गया है। वहीं, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के संबोधित कर रहे विमानन मंत्रालय के सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस आने के बाद से परिदृश्य में काफी बदलाव आया है। खरोला ने आगे कहा कि यही वजह है कि बदली हुई परिस्थितियों के चलते शर्तों में बदलाव किया गया है। नई शर्तों के अनुसार अब बोलीदाताओं को इस बात की जानकारी देनी होगी कि वो एअर इंडिया का कितना कर्ज कैरी कर पाएंगे।

It has been decided to change bidding parameters and invite bid at enterprise value: Hardeep Singh Puri, Union Civil Aviation Minister on Air India bid pic.twitter.com/VJScc8NhWp