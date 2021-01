हरियाणा सरकार की घोषणा, गरीबों को मुफ्त में मिलेगी कोरोना वैक्सीन

नई दिल्ली। हरियाणा में कोरोना वैैक्सीन के वितरण को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में गरीबों को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया है। मीडिया से बातचीत में कहा कि कोरोना वैक्सीन को राज्य में सस्ती दर पर दी जाएगी। जहां गरीबों की बात है, तो इन्हें फ्री देने की योजना है। उन्होंने कहा कि वैक्सिनेशन को सस्ता करने के लिए कुछ लोग हमारा साथ दे सकते हैं।

It will be given free of cost to the poor (in the state). It will be good if some people support us in subsidising it, as the expenses will be high: Haryana CM Manohar Lal Khattar on #COVID19 vaccination in the state pic.twitter.com/XVTMYRoIkm