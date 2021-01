स्वास्थ्य मंत्री Harshvardhan ने जीटीबी अस्पताल में लिया ड्राई रन का जायजा, लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की

नई दिल्ली। देश के 119 जिलों के 260 केंद्रों पर ड्राइ रन की तैयारी अंतिम चरण में हैं। आज इन सेंटरों पर ड्राइ रन होगा। इस बीच शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल पहुंचे और वहां पर कोरोना वैक्सीन के ड्राइ रन की तैयारियों का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी मुकम्मल है। किसी भी तरह की साइड इफेक्ट से निपटने के लिए आपात व्यवस्था की भी तैयारी है।

I appeal to people not to pay heed to rumours. Ensuring safety & efficacy of vaccine is our priority. Different kinds of rumours were spread during polio immunisation but people took the vaccine & India is now polio-free: Union Health Minister Harsh Vardhan on COVID-19 vaccine pic.twitter.com/Ig1fThd0Gc