Corona Vaccination: स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, बीते तीन दिनों में दुनिया में सबसे कम हैं प्रतिकूल घटनाएं

नई दिल्ली। देश में अभी तक साढ़े चार लाख से भी अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। यह आंकड़ा देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों से डबल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि अब तक कुल 454049 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। यह संख्या कोरोना के सक्रिय मामलों से दुगनी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण के बाद 0.18 प्रतिकूल घटनाएं सामने आईं हैं। वहीं 0.002 लोग टीकाकरण के बाद अस्पताल में भर्ती हुए। ये पहले तीन दिनों में दुनिया में सबसे कम हैं।

0.18% adverse events happened following immunization and 0.002% of people were hospitalized following immunization. These are fairly low and the lowest so far in the world in the first three days: Health Ministry #COVID19 pic.twitter.com/fP3biOhjRX