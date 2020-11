कंगना रनौत की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई आज, एफआईआर रद्द करने की मांग

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल की ओर से दायर याचिका पर आज मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कंगना रनौत ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर को रद्द करने की अपील की है। मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बॉलीवुड अभिनेत्री पर सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट के जरिए समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाया है। बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के बाद दर्ज हुई एफआईआर में राजद्रोह का आरोप भी है। बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया था कि कंगना रनौत और उनकी बहन के खिलाफ जांच करें।

Bombay High Court to hear Kangana Ranaut's (in file pic) plea against an FIR lodged at Mumbai's Bandra Police Station on allegations of a complainant that she tried to create a divide between communities with her social media posts. #Maharashtra pic.twitter.com/hcxtPGF5Lr