लॉ स्टूडेंट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 16 दिसंबर को, दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग

नई दिल्ली। एक तरफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन और तेज होता जा रहा है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट 16 दिसंबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को तत्काल हटाने का आदेश दें। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक सीजेआई एसए बोबडे, न्यायाधीश एएस बोपन्ना तथा न्यायाधीश वी रामासुब्रमण्यन की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

Supreme Court will hear on December 16 a plea seeking a direction to authorities to immediately remove the farmers who are protesting at several border points of Delhi against three new farm laws. pic.twitter.com/aqfbwnQWKK