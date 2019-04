मतदान के बीच बदला मौसमः कर्नाटक में आंधी के साथ जोरदार बारिश, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के बीच मंगलवार को देश के दक्षिण इलाके में मौसम ने भी करवट ली। तमिलनाडु और कर्नाटक में मौसम मेहरबान दिखा। यहां दोपहर में घने बादलों के बीछ जोरदार बारिश हुई। यही नहीं तेज हवाओं ने भी मौसम को पूरी तरह बदल कर रख दिया। कर्नाटक में चल रहे मतदान के दौरान सिरसी स्थित पोलिंग बूथ 92 पर बारिश और हवाओं के नजारा तस्वीरों में भी कैद हो गया।



वीडियों में आप देख सकते हैं किस तरह मौसम ने यहां करवट बदली और मतदान केंद्र पर कुछ देर के लिए मतदान भी प्रभावित रहा। आपको बता दें कि पश्चिम विक्षोभ के चलते अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान का असर देश के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है।

Karnataka: heavy rain & thunderstorm lash parts of Uttara Kannada district. Visuals from near polling booth number 92 in Sirsi. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/OzILnVVGZo