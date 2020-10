मुंबई पर दोहरी मार, कोरोना के बीच भारी बारिश का कहर, रेड अलर्ट जारी

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस (coronavirus) की चपेट में है। इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र ( Maharastra ) पर ही पड़ा है। खासकर, मुंबई में स्थिति काफी दयनीय है। लेकिन, इसी बीच मुंबई पर एक मुसीबत आ गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मुंबई ( Heavy Rain in Mumbai ) में आज जमकर बारिश होगी। लिहाजा, वहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि रात से ही देश की आर्थिक राजधानी में बारिश हो रही है और दिनभर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, कई इलाकों में जलजमाव भी हो गया है।

मुंबई में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने कहा है कि मुंबई में गुरुवार को दिनभर भारी बारिश की संभावना है। बुधवार रात से ही वहां बारिश हो रही है, जिसके कारण कई जगहों पर पानी भर गया है। रिपोर्ट के अनुसार, हिंदमाता, कुर्ला, किंग सर्किल, बायकुला समेत कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जलजमाव हो गया है। IMD का कहना है कि कोंकण और गोवा के ज्यादातर इलाकों में भारी से और ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग का कहना है कि 20 सेंटीमीटर प्रतिदिन बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठावाड़ा और उसके समीप उत्तर आतंरिक कर्नाटक में अगले 12 घंटे के भीतर तेज हवा भी चलेगी, जिसकी रफ्ता 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। हालांकि, 16 अक्टूबर को इसकी रफ्तार और बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा की रफ्तार 45-55 किलोमीटर से बढ़ककर 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। IMD के मुताबिक, हवा की रफ्तार धीरे-धीरे उत्तर-पूर्व अरब सागर और महाराष्ट्र, गुजरात के तटों की ओर चली जाएगी।

