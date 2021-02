लहंगे में छिपाकर आस्ट्रेलिया भेजी जा रही थी सवा सात करोड़ की इंपोर्टेड सिगरेट और ड्रग्स, कस्टम ने ऐसे लगाया पता

नई दिल्ली।

दिल्ली के कस्टम अधिकारियों ने मंगलवार को इंपोर्टेड सिगरेट और ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी। करीब 6 करोड़ की कीमत वाली इस सिगरेट और ड्रग्स लहंगे में छिपाकर आस्ट्रेलिया भेजी जा रही थी। सूत्रों के अनुसार, एसआईआईआईबी, आईसीडी पटपडग़ंज की टीम ने 6.07 करोड़ कीमत की 60 लाख से अधिक इंपोर्टेड सिगरेट जब्त की। इसके अलावा, 21 फोटो कॉपियर की मशीनें भी जब्त हुई हैं। यह मशीनें पुरानी हैं और अवैध तरीके से इन्हें एल्युमिनियम स्क्रैप बता दिया गया था।

इसके अलावा, एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली कस्टम विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली से आस्ट्रेलिया भेजे जा रहे पार्सल को शक के आधार पर जांचा तो उसमें लहंगे निकले। उनकी जब बारीकी से जांच हुई तो उसमें 3 हजार 932 ग्राम एमडीएमए ड्रग छिपाकर भेजा जा रहा था। अधिकारियों के मुतबिक इसकी कीमत करीब 1.17 करोड़ रुपए है। दिल्ली कस्टम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जो एमडीएमए ड्रग जब्त की गई वह लहंगे के फीते में छिपाकर आस्ट्रेलिया भेजी जा रही थी। शक के आधार पर पार्सल जब्त किया गया और जब उसकी जांच की गई तो उसमें ड्रग पकड़ में आया। दिल्ली कस्टम विभाग के अधिकारी से इसे बड़ी सफलता मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह जमकर वायरल हो रहा।

ACC Export Commissionerate at FPO, New Delhi seized 3920 gms of MDMA from 1 parcel destined for Australia. MDMA was concealed between the golden lace of the lehngas. Estimated street price is around Rs. 1.7 crores.#IndianCustomsAtWork pic.twitter.com/gOQu2PVUQy