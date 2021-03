अनिल देशमुख पर परमबीर के आरोपों की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच, अब सच आएगा सामने

नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने का निर्णय लिया है। इस बारे में मीडिया से बातचीत में खुद अनिल देशमुख ने बताया है कि अब जो भी सच है वह सामने आएगा।

Maharashtra CM has decided that the allegations levelled against me by former Mumbai Police Commissioner will be probed by a retired high court judge: Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh