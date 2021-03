महाराष्ट्र: गृहमंत्री अनिल देशमुख से मुखपत्र 'सामना' ने भी दूरी बनाई, याचिका पर कल होगी सुनवाई

मुंबई। महाराष्ट्र में महाविकास आघाडी सरकार मुश्किलों में घिरती आ रही है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) के आरोपों के बाद महाराष्ट्र में सियासी संकट जारी है। शिवसेना (Shiv Sena) ने मुखपत्र सामना के जरिए गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) से इस मामले में दूरी बनाने का संदेश दिया है। देशमुख के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है।

स्वतंत्र जांच कराने की मांग

अनिल देश मुख के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में दायर याचिका लिस्ट हो गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के वकील डॉ जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल द्वारा दायर याचिका पर जल्द सुनवाई होगी। याचिका में पाटिल ने अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है।

पाटिल का कहना है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, नहीं तो वे सबूत मिटा सकते हैं। पाटिल ने सवाल किया कि एनसीपी चीफ शरद पवार (Sharad Pawar) देशमुख का बचाव किस लिए कर रहे हैं?

सीबीआई जांच की मांग

वहीं हाईकोर्ट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक जनहित याचिका दायर करते हुए अदालत से मांग की है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। परमबीर सिंह की जनहित याचिका पर मुंबई हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा।

Former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh's PIL will be heard by Bombay High Court tomorrow.



Singh's PIL seeks CBI inquiry against Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh and challenges his transfer.



(File photo) pic.twitter.com/J5erLqSOZ7