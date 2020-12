Himachal Pradesh : घुड़सवारी पर कोरोना की मार, बर्फवारी के बावजूद इस व्यवसाय से जुड़े लोग निराश

नई दिल्ली। हर साल हिमाचाल प्रदेश में बर्फवारी शुरू होते ही पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने के मिलता है। इसके साथ ही घुड़सवारी व्यवसाय चरम पर होता है। लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश के शिमला सहित कई क्षेत्रों में बर्फवारी के बाद भी घुड़सवारी का व्यवसाय काफी मंदा है। घुड़सवारी के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस बार आय पर प्रतिकूल असर पड़ा है। हम बर्फबारी के दौरान अच्छे व्यवसाय की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से घुडसवारी का इस बार यह व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

