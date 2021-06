हिमाचल में भीषण सड़क हादसा: गहरी खाई में वाहन के गिरने से 9 लोगों की मौत, 3 घायल

शिमला। हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी दुखद खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य तीन लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक, सिरमौर जिले के पशोग में सोमवार शाम एक बोलेरो गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हो गए। मरने वालों में आठ लोग एक ही गांव चढेऊ के रहने वाले हैं।

बताया जा रहा है कि ये सभी लोग एक बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी यह भीषण हादसा हो गया। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद फौरन मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने राहत-बचाव का कार्य शुरू किया। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने सभी 9 शवों को खाई से निकाल लिया है। अभी तक की जांच में पुलिस को ये पता नहीं चल पाया है कि हादसे की मुख्य वजह क्या थी और गाड़ी में कितने लोग सवार थे? फिलहाल, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है।

पौंटा साहिब के डीएसपी बीर बहादुर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ये सभी लोग एक बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी शिल्लई उपमंडल में पाशेंग के पास इनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। जिस जगह पर यह दर्दनाक हादसा हुआ वह पौंटा साहिब और शिल्लई उपमंडलों की सीमा पर स्थित है।

Himachal Pradesh | Nine people died after their car fell into a ditch near Bag Pashog village in Pachhad area of Sirmaur district. Bodies unidentified: DSP Bir Bahadur, Paonta Sahib pic.twitter.com/JvIPcqJlVY