नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के बड़े अस्पताल हिंदूराव के डॉक्‍टर मारपीट की घटना के बाद सोमवार को सामूहिक हड़ताल ( Hindu Rao Hospital strike ) पर चले गए हैं। केवल आपातकालीन सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा गया है। डॉक्‍टरों की हड़ताल को एम्‍स दिल्‍ली और अन्‍य अस्‍पतालों के डॉक्‍टरों ने भी जायज ठहराया है।

बताया जा रहा है कि अगर डॉक्‍टर के साथ मारपीट में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कोलकाता की तरह हिंदूराव के डॉक्‍टरों की हड़ताल व्‍यापक रूप धारण कर सकती है।

Dr Abhishek Bhatia: As long as this happens we won't do any work. Only emergency services,& nothing else, will be operational. A Doctor was thrashed & injured here last night. Patient wasn't in a good condition,everything was explained, even then 10-15 people came&thrashed doctor pic.twitter.com/ElLHSQLTHM