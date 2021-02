ऐतिहासिक: यूएई ने मंगलवार को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचाया अंतरिक्ष यान Hope Probe

नई दिल्ली।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के लिए मंगलवार 9 फरवरी ऐतिहासिक रहा। यूएई का अंतरिक्ष यान होप प्रोब मंगलवार देर रात मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मंगल पर यूएई का पहला मिशन मंगल के और करीब पहुंच गया था तथा पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। होप प्रोब नाम के अंतरिक्ष यान ने यूएई के मंगल मिशन कक्ष को संकेत भेजकर इसकी पुष्टि भी की।

यूएई के होप मार्स मिशन नाम के ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट में इसकी पुष्टि करते हुए बताया गया कि सफलता। होपा प्रोब के साथ संपर्क फिर स्थापित हो गया। मार्स आर्बिट इंसर्शन अब पूरा हो चुका है। इसी के साथ मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करते ही यूएई इस ग्रह पर ऐसा करने वाला दुनिया का पांचवा देश बन गया है, जबकि अरब देशों में वह पहला देश है।

Today, the #UAE's dream became reality and the impossible became possible! Our hearts are filled with pride as the #HopeProbe reaches the red planet successfully, and Arab history was made! #ArabstoMars pic.twitter.com/h07ku8H7BA