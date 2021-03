देशभर में होली की धूम, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली। देशभर में आज होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी अपने ट्विट में लिखा है कि आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का यह त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे।

Prime Minister Narendra Modi extends best wishes to everyone on the occasion of Holi pic.twitter.com/Q4Rz1U7k4M