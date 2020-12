गृह मंत्रालय ने फिर लिखी पश्चिम बंगाल सरकार को चिट्ठी, 3 IPS अधिकारियों को जल्द भेजने का थमाया नोटिस

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में दस दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा काफिले पर हमले को लेकर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तनातनी जारी है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को तीन आईपीएस अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत देने के लिए एक और चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के जरिए एमएचए ने तीन IPS अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जल्द से जल्द दिल्ली भेजने को कहा है। इस बारे में एमएचए ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी चिट्ठी लिखी है।

Home Ministry has sent another communication to West Bengal Govt to relieve three IPS officers at the earliest. The three IPS officers have been asked to report for Central deputation by MHA