हिंसा के बाद गृह मंत्रालय सख्त, दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा फैलाने के आरोपी किसान नेताओं के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त रुख अपना लिया है। फिलहाल गृह मंत्रालय ने आरोपी किसान नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस को लुकआउट नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जिन नेताओं के खिलाफ केस दर्ज है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाए। गृह मंत्रालय से मिले निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है।

Delhi Police issues Lookout Notice (LOC) against farmer leaders with the help of immigration: Delhi Police