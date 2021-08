अब Whatsapp पर भी आसानी से डाउनलॉड कर सकते हैं कोविड सर्टिफिकेट, जानिए पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के खिलाफ तेजी के साथ टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत सरकार देश के नागरिकों को मुफ्त में टीका लगवा रही है। साथ ही टीका लगाने के बाद एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। चूंकि कई संस्थानों या अन्य कुछ जगहों पर कोविड सर्टिफिकेट या फिर आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर् टदिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।

ऐसे में जरूरी है कि आप टीका लगाने के बाद कोविड टीकाकरण सर्टिफिकेट जरूर ले लें। हालांकि, टीका लगाने के कुछ ही सेकेंड बाद भारत सरकार की कोविन ऐप (CoWin App) पोर्टल या आरोग्य सेतू ऐप्स पर सर्टिफिकेट उपलब्ध हो जाता है। आप यहां पर अपना रजिस्टि्रेशन नंबर डालकर सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं।

अब कोविड सर्टिफिकेट डाउलोड करने का एक और ऑप्शन हमलोगों को मिल गया है। अब वॉट्सऐप पर भी आसानी के साथ कोविड सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं।

Revolutionising common man's life using technology!



Now get #COVID19 vaccination certificate through MyGov Corona Helpdesk in 3 easy steps.



📱 Save contact number: +91 9013151515

🔤 Type & send 'covid certificate' on WhatsApp

🔢 Enter OTP



Get your certificate in seconds.