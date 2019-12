नई दिल्‍ली। हैदराबाद गैंगरेप-मर्डर केस के चारों आरोपियों का एनकाउंटर करने के बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता वृंदा ग्रोवर ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस पर मुकदमा दर्ज किया जाना जानिए या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्‍ठ वकील वृंदा ग्रोवर का कहना है कि पूरे मामले की स्वतंत्र रूप से न्यायिक जांच होनी चाहिए। महिला अपराध के नाम पर कोई भी पुलिस एनकाउंटर करना गलत है। इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है।

चूंकि पुलिस वालों ने एक योजना के तहत सीन रिक्रिएट करने के नाम पर चारों आरोपियों का एनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया। ऐसा करना पूरी तरह से अपराध है। इसलिए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

Hyderabad: Heavy police presence at the spot where accused in the rape and murder of the woman veterinarian were killed in an encounter earlier today. #Telangana pic.twitter.com/tpIzyBgxdZ