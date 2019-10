नई दिल्‍ली। भारतीय वायुसेना ( IAF ) का जश्न हिंडन एयरबेस पर शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में तीनों सेना के प्रमुख शामिल हैं। स्‍थापना दिवस की शुरुआत नए वायुसेना प्रमुख आरकेएस राकेश भदौरिया की सलामी के साथ हुई।

मंगलवार को भारतीय वायुसेना अपना अपना 87वां एयरफोर्स दिवस मना रहा है। इस मौके पर तीनों सेना के प्रमुखों ने नई दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर जाकर जवानों को श्रद्धांजलि दी।

Delhi: Chiefs of three services, Army Chief Bipin Rawat, Indian Air Force Chief, RKS Bhadauria and Chief of the Naval Staff, Admiral Karambir Singh, pay tributes at National War Memorial on #IndianForceDay. pic.twitter.com/kFyKneKvfL — ANI (@ANI) October 8, 2019

इस अवसर पर हर साल की तरह इस बार गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना अपनी ताकत दिखा रही हैा इस बार कार्यक्रम में पहली बार चिनूक और अपाचे हेलिकॉप्टर अपना दम दिखाएंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 54 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। इसमें 19 फाइटर विमान, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 20 हेलिकॉप्टर भी शामिल होंगे।

वायु सेना दिवस पर, हम अपने वायु योद्धाओं, सेवानिवृत्त अधिकारियों और भारतीय वायु सैनिकों के परिवारों का सगर्व सम्मान करते हैं।



साहस और दृढ़ निश्चय के साथ हमारी हवाई सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले हमारे बहादुर वायु सैनिकों का शौर्य भारत के लिए गौरव का विषय है — राष्ट्रपति कोविन्द — President of India (@rashtrapatibhvn) October 8, 2019

सेना के जवानों को सलाम

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण समेत अन्य मंत्रियों ने भी वायुसेना दिवस के मौके पर वायुसेना को बधाई दी और जवानों के योगदान को सलाम किया।

Prime Minister Narendra Modi: Today, on #AirForceDay, a proud nation expresses gratitude to our air warriors and their families. The Indian Air Force continues to serve India with utmost dedication and excellence. (File pic) pic.twitter.com/9jY0hqxM83 — ANI (@ANI) October 8, 2019

पीएम मोदी ने दी बधाई

पीएम नरेंद्र मोदी ने भी वायुसेना दिवस के मौके पर ट्वीट कर बधाई संदेश दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान अपने टि्वटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने अभी तक लड़ी गई लड़ाईयों, आपदा के दौरान मदद के लिए वायुसेना को सलाम किया।

IAF Chief, Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadauria on #AirForceDay: Strategic relevance of this (Balakot airstrike) is the resolve of political leadership to punish perpetrators of terrorism. There is a major shift in govt’s way of handling terrorist attacks. pic.twitter.com/2FXDVWtiLf — ANI (@ANI) October 8, 2019

बता दें कि 8 अक्टूबर, 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। इस दिन को एयरफोर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। 1 अप्रैल, 1933 को इसके पहले दस्ते का गठन हुआ था जिसमें 6 RAF-ट्रेंड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था।

वायुसेना की ताकत को दुनिया लगातार देखा है फिर चाहे वह पाकिस्तान के साथ युद्ध हो या फिर हाल ही में की गई पाकिस्तान में घुसकर एयरस्ट्राइक ही क्यों न हो।