बाबा राम देव को IMA ने भेजा 1000 करोड़ के मानहानि का नोटिस, इस बात के लिए दिया 15 दिन का अल्टिमेटम

नई दिल्ली। योगगुरु बाबा रामदेव ( Baba Ram Dev ) और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ( IMA ) के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा रामदेव की तरफ से ऐलोपैथी ( Allopathy ) को लेकर दिए गए बयान पर अब आईएमए उत्तराखंड (IMA Uttarakhand) ने बड़ा कदम उठाया है।

IMA उत्तराखंड ने रामदेव को 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में रामदेव से अगले 15 दिन में उनके बयान का खंडन वीडियो और लिखित माफी मांगने का भी अल्‍टीमेटम दिया है।

