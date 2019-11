गुजरात और महाराष्ट्र पर मंडराया चक्रवात 'महा' का खतरा, NDRF और SDRF की टीमें हुईं तैनात

नई दिल्ली। पूरे उत्तर-भारत में मौसम ने करवट बदल ली है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सर्द हवाओं के ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन गुजरात आने वाले दिनों में भी एक भयानक चक्रवात महा का सामना कर सकता है। चक्रवात 'महा' का खतरा लगातार गुजरात पर मंडरा रहा है। इस तूफान के खतरे को देखते हुए सोमवार को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) के बीच एक मीटिंग हुई, जिसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र में इस चक्रवात का अलर्ट जारी किया गया है।

प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

सोमवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) के साथ ये बैठक हुई, जिसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि चक्रवात का असर गुजरात, महाराष्ट्र और दमन दीव पर होने का अनुमान है। हालांकि बैठक में मौजूद गुजरात और महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिवों ने बताया कि उन्होंने आवश्यक तैयारी कर ली हैं।

Many districts in Gujarat, Maharashtra likely to receive rainfall over next two days: IMD



