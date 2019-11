गैस चैंबर बनी दिल्ली के लिए राहत की खबर, मौसम विभाग ने जताई जल्द बारिश की संभावना

नई दिल्ली। वायु प्रदूषण से बिगड़ते राजधानी दिल्ली के हालात जल्द कुछ बेहतर हो सकते हैं। गैस चैंबर में तब्दील हो चुकी दिल्ली को बारिश राहत दे सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि राजधानी दिल्ली में 6 नवंबर के बाद बारिश हो सकती है। इसकी वजह इस क्षेत्र में हवा का तेज होता बहाव है।

दरअसल, दिल्ली की आबोहवा बिगड़ चुकी है और वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हालात में सुधार के लिए आगामी 4 नवंबर से फिर से ट्रैफिक का ईवन-ऑड सिस्टम लागू करने की घोषणा कर दी है।

दिल्ली के बिगड़ते हालात की वजह दिवाली के पटाखों से निकला धुआं ही नहीं हरियाणा-पंजाब समेत आसपास के प्रदेशों के खेतों में जलाई जाने वाली पराली भी है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। खतरनाक हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर सुनवाई को तैयार हो गया है।

#WeatherUpdate | Isolated rain and thunderstorms are possible over Odisha, Chhattisgarh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Delhi, Punjab, Chandigarh, Rajasthan, west Madhya Pradesh, coastal Maharashtra, Goa, coastal Karnataka, and Lakshadweep.



