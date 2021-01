मौसम विभाग का अनुमान, अगले कुछ मिनटों में आपके शहर में हो सकती है जोरदार बारिश

नई दिल्ली। बीते दो दिनों से दिल्ली-एनसीआर और देश के बाकी इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। जिसने ठंड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली एनसीआर में पूरी रात बारिश होने के बाद भी बादल छाए हुए हैं। फिर से बारिश होने की संभावना भी है।मौसम विभाग की ओर से इस बारे में भविष्याणी भी कर दी है। भारतीय मौसम की ओर से दी गई ताजा जानकारी के अनुसार अगले कुछ मिनटों में दिल्ली एनसीआर समेत देश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है।

Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of many places of Delhi, Rewari, Kosali, Bhiwarim Mahendargarh, Charkhidadri, Mattanhai, Farukhnagar, Jhajjar, Rohtak, Meham, Gohana, Jind, Sonipat, Kharkhoda, Panipat during next 2 hours: IMD pic.twitter.com/TSZWbavzq0