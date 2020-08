Independence Day: 15 अगस्त को देशवासियों को बड़ा तोहफा देंगे PM Modi, हर नागरिक को होगा फायदा

नई दिल्ली।

Independence Day 2020: डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन ( National Digital Health Scheme ) की घोषणा की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयुष्मान भारत ( Ayushman India ) की तर्ज पर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार कई कदम उठा रही है।

इसके तहत जल्द ही One Nation One Ration Card की तर्ज पर One Nation one Health Card योजना की घोषणा हो सकती है। इस योजना के तहत हर नागरिक की स्वास्थ्य की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। साथ ही आधार कार्ड की लोगों का हेल्थ ID कार्ड (Health Card) तैयार किया जाएगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह योजना अपने आखिरी चरण में है और इसे सैद्धांतिक रूप से कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

हेल्थ कार्ड में होगी सभी जानकारी

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना (One Nation one health card scheme) के जरिए सभी को एक हेल्थ कार्ड बनवाना होगा। इससे होने वाले ट्रिटमेंट और टेस्ट की पूरी जानकारी इस कार्ड में डिजिटली सेव होगी। इसका रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर भविष्य में इस रिकॉर्ड की मदद ली जा सकेगी।

क्या होगा फायदा

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जब आप किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएंगे तो आपको सारे पर्चे और टेस्ट रिपोर्ट साथ ले जाने की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर आपकी यूनिक आईडी की मदद से आपका मेडिकल रिपोर्ट देख सकेंगे।

कैसे होगा काम

इस योजना के तहत, अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर को एक सेंट्रल सर्वर से जोड़ दिया जाएगा। इससे व्यक्ति का मेडिकल डाटा भी उसी सर्वर पर मौजूद रहेगा। हालांकि, सरकार की इस योजना से जुड़ने के लिए अस्पताल और नागरिकों पर निर्भर करेगा। हर नागरिक का एक सिंगल यूनिक आइडी (Unique ID) जारी होगी। उसी के आधार पर मेडिकल की सभी जानकारी उपलब्ध होगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में मुख्य तौर पर चार चीजों पर फोकस किया गया है. Health ID, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, देशभर के डिजी डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं का रजिस्ट्रेशन।