सिंगापुर से ऑक्सीजन टैंकर मंगा रही है भारत सरकार, जर्मनी और UAE से भी मंगाने का फैसला

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर सुनामी बनकर आई है। हर दिन लाखों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और ऑक्सीजन की भारी कमी की वजह से मचे हाहाकार के बीच केंद्र सरकार ने विदेश से ऑक्सीजन मंगाने का बड़ा फैसला लिया है।

मोदी सरकार नागरिकों की जान को बचाने के लिए विदेश से ऑक्सीजन मंगा रही है। गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि सिंगापुर से ऑक्सीजन की चार क्रायोजेनिक (कम तापमान बनाए रखने में सक्षम) टैंकर विमानों से मंगाए जा रहे हैं। इस ऑक्सीजन को देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाएगा।

यह भी पढ़ें :- ममता बनर्जी को पता नहीं बंगाल में ऑक्सीजन निर्माण वाली कितनी फैक्ट्रियां हैं: विजयवर्गीय

बता दें कि इससे पहले मोदी सरकार ने बीते गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि ऑक्सीजन सिलिंडर लदी गाड़ी या टैंकर को बेरोकटोक आने दिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उस राज्य के संबंधित जिले के एसपी और डीएम जिम्मेदार होंगे।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने भी सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा कि वे ऑक्सीजन लाने-ले जाने वाले वाहनों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करें और उन्हें एंबुलेंस की तरह समझते हुए उनके आवागमन के लिए विशेष गलियारों का प्रावधान करें। मालूम हो कि शनिवार को ऑक्सीजन की कमी की वजह से राजधानी दिल्ली के एक अस्पताल में 25 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट गुस्से में आ गया है। शनिवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यह कोरोना की दूसरी लहर नहीं, बल्कि सुनामी है।

In another step towards scaling up oxygen supply, high capacity tankers are being airlifted from abroad by Indian Air Force aircraft for smooth movement of O2.



One C-17 of IAF with liquid O2 containers loaded at Changi airport, Singapore today.@HMOIndia @IAF_MCC pic.twitter.com/jOuan6cWky