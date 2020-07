वन्यजीव सर्वेक्षण में भारत ने किया कमाल, Guinness World Records में नाम दर्ज

नई दिल्ली। वर्ष 2018 की जनगणना में बाघों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दर्ज करने के बाद भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। "सबसे लंबे वक्त तक कैमरे के जरिये वन्यजीव सर्वेक्षण" करने के लिए देश का नाम शनिवार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ( Guinness Book of World Records ) में दर्ज किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम ने कहा की 2018-19 में बाघ टाइगर की जनगणना ( tiger census ) का चौथा संस्करण "संसाधन और डेटा एकत्र दोनों के संदर्भ में" अब तक का "सबसे व्यापक" सर्वेक्षण ( wildlife news ) था।

टीम ने कहा, “कैमरा ट्रैप ( Camera Trap ) को 141 विभिन्न इलाकों में 26,838 लोकेशन पर रखा गया और 121,337 वर्ग किलोमीटर के प्रभावी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। कुल मिलाकर कैमरा ट्रैप ने वन्यजीवों की 3 करोड़ 48 लाख 58 हजार 623 तस्वीरें खींची। इनमें 76,651 बाघ और 51,777 तेंदुए के अलावा अन्य मूल जीव थे। इन तस्वीरों से 2,461 अलग-अलग बाघों (शावकों को छोड़कर) को स्ट्राइप-पैटर्न-रिकगनिशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पहचाना गया था।"

कैमरा ट्रैप का मतलब मोशन सेंसरों के साथ लगे बाहरी फोटोग्राफिक उपकरण जो किसी जानवर के गुजरने पर रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं।

Under the leadership of PM @narendramodi, India fulfilled its resolve to double tiger numbers 4 years before the target through #SankalpSeSiddhi. @GWR @PMOIndia pic.twitter.com/ChnPkCEzUG