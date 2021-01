पड़ोसी मुल्कों की मदद करने में जुटा भारत, बांग्लादेश -नेपाल समेत कई देशों में पहुंचाएगा कोरोना वैक्सीन

नई दिल्ली। देश में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो चुका है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाना शुरू हो चुका है। अब भारत की तरफ से पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। भारत ने अनुदान सहायता के तहत बुधवार से भूटान, मालदीव और बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स में कोविड-19 टीके की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। पीएम नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वैश्विक समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को लेकर भारत लंबे समय से भरोसेमंद साझीदार रहा है। गुरुवार से कोरोना वैक्सीन की कई देशों में आपूर्ति शुरू होने वाली है। इसे और तेज किया जाएगा।

This is an example of the relationship between Nepal and India. This has been named 'Vaccine Maitri': Nepal Health Minister Hridayesh Tripathi