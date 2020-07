Highlights - उमस-गर्मी के बीच मौसम विभाग (India Meteorological Department) की ओर से राहत भरी खबर आ रही है - मौसम विभाग ( Weather Department) के अनुसार तीन, चार दिनों में दिल्ली (Heavy Rain In Delhi) में भारी बारिश की संभावना जताई है - राजधानी रांची सहित झारखंड ( Rain in Jharkhand) के कई इलाकों में आज बारिश (Weather forecast) की संभावना बनी हुई है



नई दिल्ली. India Meteorological Department, Weather Update: प्रदेशवासियों को लंबे समय से जिस पल का इंतजार था आखिरकार वो आ गया। मानसून (Monsoon) ने प्रदेश में प्रवेश कर लिया है, लेकिन मानसून (Monsoon in Delhi) आने के बावजूद दिल्ली में उमस भरी गर्मी (Weather News) सता रही है। इस उमस-गर्मी के बीच मौसम विभाग (India Meteorological Department) की ओर से राहत भरी खबर आ रही है।

मौसम विभाग ( Weather Department) के अनुसार तीन, चार दिनों में दिल्ली (Heavy Rain In Delhi) में भारी बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि सोमवार शाम को दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR Rain) में तेज आंधी और कुछ इलाकों में बारिश से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन मंगलवार सुबह उमस और गर्मी ( IMD prediction for delhi) ने फिर दिक्कत बढ़ा दी है। इसके साथ ही राजधानी रांची सहित झारखंड ( Rain in Jharkhand) के कई इलाकों में आज बारिश (Weather forecast) की संभावना बनी हुई है।

जानिए, कब कब होगी बारिश

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड में आज यानी दो जुलाई को गरज वाले बादल बनने की संभावना है। तीन से पांच जुलाई तक दो या दो से अधक बार गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। छह व सात जुलाई को भी एक-दो बार गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है।

बन रही है साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्थित

फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश व आसपास के क्षेत्रों में समुद्रतल से ऊपर 1.5 व 4.5 किमी. के बीच साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्थित है। इसके अलावा उत्तरी छत्तीसगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में समुद्रतल से ऊपर 3.1 व 4.5 किमी. के बीच साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश से विदर्भ तक बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ बने टर्फलाइन से भी यह सिस्टम जुड़ा हुआ है।

जारी किया ऑरेंज अलर्ट

इसके चलते तीन जुलाई को राज्य के दक्षिणी जिलों में, चार जुलाई को उत्तरी जिलों में व पांच जुलाई को उत्तर-पूर्वी जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) भी जारी किया है। दो जुलाई को राज्य के उत्तर-पूर्वी जिलों में, तीन जुलाई को राज्य के कई स्थानों पर, चार व पांच जुलाई को राज्य के लगभग सभी स्थानों पर, छह व सात जुलाई को राज्य के कई स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी।

जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में दमकर बारिश

इसके अलावा मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल में अगले 24 घंटे में मौसम पूरी तरह से बदल जाएगी। यहां जमकर बारिश होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में जमकर बारिश होगी जिसका असर मैदान इलाकों पर बाढ़ के रूप में दिखेगा। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले 5 दिनों के अंदर हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में रूक रूक कर बारिश होगी।