IMD मौसम विभाग ने जारी किया Alert, 16 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना, जानिए आपके राज्य की स्थिति

नई दिल्ली. कई राज्यों में मानसून (Monsoon) ने अपना पैर पसार लिया है। असम (Monsoon in Assam) में बाढ़ की भीषण स्थिति है। हालात और बिगड़ गए हैं। सोमवार को बाढ़ की स्थिति और खराब होने के साथ राज्य में वर्षा (Heavy Rain) जनित घटनाओं में छह लोगों ( Weather Forecast) की मौत हो गई है ।

बाढ़ से असम (Flood in Assam) के करीब 22 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य में 13 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण (India Meteorological Department) के सूत्रों ने बताया कि एक सींग (monsoon rain in Assam) वाले गैडों के लिए मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क (Kaziranga National Park) (Weather Department) के 90 फीसदी हिस्से में भी पानी भर गया है। जानिए अपने राज्य का हाल...

16 जुलाई को मुंबई में भारी बारिश

वहीं मौसम विभाग (India Meteorological Department) के मुताबिक मानसून दक्षिण की ओर बढ़ रहा है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। मानसून पश्चिम तट (Monsoon west coast) में कोंकण गोवा से केरल की ओर सक्रिय है। मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर (India Meteorological Department) ने कहा कि 16 जुलाई तक मुंबई में भारी बारिश (Heavy rain) होने का अनुमान है हालांकि 15 जुलाई को महानगर में सबसे तेज बारिश हो सकती है।

दिल्ली में बढ़ी उसम

इसचे चलते दिल्ली (IMD prediction for delhi) में नमी का स्तर 87 प्रतिशत तक पहुंच जाने के कारण उमस की स्थिति बनी हुई है अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पूर्व में मानसून बिहार (Monsoon in Bihar) में जमुई , झारखंड में दुमका और बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) की ओर बढ़ा है। इससे उत्तर बंगाल के लोगों को कुछ राहत मिलेगी जहां पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश (Heavy Rain) हुई है।

बक्सर सहित 7 जिलों में जारी किया अलर्ट

वहीं बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली (Lightning in Bihar) गिरने का अलर्ट (Weather Alert) जारी किया है। बक्सर (Buxar), भोजपुर (Bhojpur), रोहतास (Rohtas), भभुआ (Bhabua), औरंगाबाद (Aurangabad), जहानाबाद (Jehanabad) और अरवल (Arwal) में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पटना सहित 31 जिलों में अगले चार दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में हवा शुष्क हो रही है। इसके साथ ही चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र झारखंड की तरफ जा रहा है।