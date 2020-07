IMD मौसम विभाग ने जारी किया Alert, कई राज्यों में 13 से 16 जुलाई के बीच भारी बारिश के जताई संभावना

- शुक्रवार सुबह से ही धूप खिलकर निकली, जिसके बाद शाम तक लोगों ने गर्मी (Weather Change In Delhi) का सामना किया



नई दिल्ली. कई राज्यों में मानसून (Monsoon) ने दस्तक दे दी है। वहीं कई राज्यों में मानसून (Monsoon in state) ने देरी कर दी। जैसे दिल्ली (Rain in Delhi) में कई दिनों बात शुक्रवार को कई इलाकों में बारिश हुई। कई दिनों से उमस भरी गर्मी का सामना कर रहे लोगों को बारिश (Weather Forecast) से काफी राहत मिली। शुक्रवार सुबह से ही धूप खिलकर निकली, जिसके बाद शाम तक लोगों ने गर्मी (Weather Change In Delhi) का सामना किया। रात को मौसम (Delhi Weather) का मिजाज बदला और कई इलाको में झमाझम बारिश हुई।

इन जगहों में जताई बारिश की संभावना

वहीं मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने पूर्वी उत्‍तर प्रदेश के विभिन्‍न इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश (Heavy Rain) का अनुमान जताया है। इसके अलावा हरियाणा (Haryana), बिहार (Bihar), उत्तराखंड (Uttarakhand) में भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश (Heavy Rain) होने की उम्मीद है।

मौसम विभाग (Weather Department) ने नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली (North-East Delhi), पानीपत (Panipat), कटिहार, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, शामली (Shamli), मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar), मेरठ, मोदीनगर, बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, नरोरा और गाजियाबाद समेत आस-पास के इलाकों में बारिश (Rain) की संभावना जताई है। इसके अलावा हरियाणा के नरनौल, बावल, नूह में भी तेज हवा के साथ हल्की बारिश (Light rain) हो सकती है।

13 से 16 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना

वहीं झारखंड (Jharkhand Weather Deparment) में 13 जुलाई से एक बार फिर मानसून (Monsoon) सक्रिय होगा। मौसम विभाग (Weather Forecast) के अनुसार 13 से 16 जुलाई तक राज्य के मध्य (रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, गुमला व हजारीबाग) और पलामू प्रमंडल में इसका भारी बारिश (Heavy Rain) हो सकती है।

अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का अनुमान

मौसम विभाग (India Meteorological Department) के मुताबिक पंजाब (Punjab Weather) के अधिकतर इलाकों में शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। वहीं, हरियाणा (Haryana) के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश (Heavy rain in Arunachal Pradesh) का दौर चलेगा। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार और शुक्रवार को हुई भूस्खलन की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूस्खलन की घटनाओं में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मेरी संवेदनाएं हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ हैं।