COVID-19 केस में 3 नंबर पर पहुंचा India, हर दिन औसतन 10 हजार से ज्यादा corona के मामले

नई दिल्ली। पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत ( Coronavirus in india ) में कोरोना वायरस ( COVID-19 ) काफी तेजी से फैलता जा रहा है। आलम ये है कि 25 मार्च से देश में लॉकडाउन ( India Lockdown ) लागू है, इसके बावजूद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तीन लाख के पार पहुंच गया है। वहीं, रोजाना आंकड़ों की बात करें तो भारत ( India coronavirus ) तो तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत से ज्यादा अमरीका ( coronavirus in America ) और ब्राजील (coronavirus in Brazil ) में हर दिन कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं।

अमरीका, ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर

स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) के मुताबिक, देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 311,726 पहुंच चुका है। इनमें 149,348 एक्टिव केस ( corona active case ) हैं, जबकि 162,378 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं, इस महामारी से 9195 लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय के अनुसार, जून महीने में औसतन हर दिन 10 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं, अमरीका में 22,322 और ब्राजील में 25,800 हर दिन नए केस सामने आ रहे हैं। रविवार को भारत में कोरोना के 1200 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी (new jersey coronavirus case ) और न्ययॉर्क ( New York covid-19 case ) में हर दिन सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल और मई महीने में इन दोनों जगहों पर COVID-19 के लाखों केस सामने आए हैं। वहीं, न्यूजर्सी में 12,696 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है, जबकि न्यूयॉर्क में 30,874 लोग इस महामारी की चपेट में आने से मर गए हैं। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इन दो महीनों में लोगों को भर्ती करने के लिए हॉस्पिटल में जगह तक नहीं थी। घरों में ही रखकर लोगों का इलाज किया जा रहा था।

दिल्ली-मुंबई ने पछाड़ा न्यूयॉर्क-न्यूजर्सी को

एक समय था जब न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। इन दोनों जगहों पर केवल 500-600 कोरोना के नए मामले हर दिन सामने आ रहे थे। वहीं, अब दिल्ली (coronavirus case in Delhi)-मुंबई ( coronavirus case in mumbai ) में इस खतरनाक वायरस के रोजाना चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में क्रमश: 2100 और 1500 कोरोना के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। हालांकि, भारत में तेजी से फैलते संक्रमण के बीच अच्छी खबर ये है कि यहां रिकवरी भी तेजी से हो रह है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क में केवल 21.23 प्रतिशत और न्यूजर्सी में 18.88 प्रतिश तक लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। जबकि, भारत के मुंबई में 45.65 प्रतिश और दिल्ली में 38.36 प्रतिशत लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं।