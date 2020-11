भारत ने पाक उच्चायोग के अधिकारियों को किया तलब, इस काम से दूर रहने की दी सख्त चेतावनी

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्लंघन जारी है। पाक सेना द्वारा भारतीय हितों के खिलाफ आतंकियों के इस्तेमाल की घटनाएं भी सामने आई हैं। खासकर नगरोटा में चार आतंकियों के मारे जाने और कई सबूत सामने आने बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायोग के अधिकारियों को आज तलब किया। पाक उच्चायोग के अधिकारियों के पहुंचने के बाद एमईए के अधिकारियों ने आतंकी हमले के प्रयास पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़े रुख का इजहार किया।

Pakistan Cd’A was summoned by the Ministry of External Affairs today and a strong protest was lodged at the attempted attack. It was demanded that Pakistan desists from its policy of supporting terrorists & terror groups operating from its territory: Ministry of External Affairs pic.twitter.com/lXGj2Tld1D