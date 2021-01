जम्मू और कश्मीर: भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस ने की कार्रवाई, तलाशी अभियान में पता चला आतंकी ठिकाना

श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) में भारतीय सेना (Indian army) और स्थानीय पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 50 आरआर और 110 बीएन सीआरपीएफ के संग मिलकर शनिवार को पंपोर में गौशाला में एक घर की तलाशी ली है।

यहां पर आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ करा है। पुलिस को एक ठिकाने में लश्कर-ए-तैयबा (Lashker-e-Taiba) के आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर ये कार्रवाई की।

Incriminating material of proscribed outfit Lashker-e-Taiba and 26 round of bullets of AK-47 were recovered from the said hideout. Case registered under Unlawful Activities (Prevention) Act and one terrorist arrested. https://t.co/P2lsw5NFVs