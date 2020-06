Indian Railways ने 12 अगस्त तक सभी यात्री ट्रेनें कैंसल कीं

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने गुरुवार रात को बड़ी घोषणा ( Indian Railways latest news ) की। रेलवे ने अपने नए आदेश के तहत आगामी 12 अगस्त तक के लिए सभी यात्री ट्रेनों को कैंसल ( railway cancel trains ) कर दिया है।

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी घोषणा ( train cancel news ) के मुताबिक यह फैसला लिया गया है कि मेल/एक्सप्रेस, यात्री और उपनगरीय सेवाओं सहित नियमित रूप से समय पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेन सेवाएं ( passenger train cancel ) 12 अगस्त 2020 तक रद्द कर दी गई हैं।

रेलवे बोर्ड के आदेश के मुताबिक रद्द की गई इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग के रिफंड ( Rail ticket refund order ) को लेकर 13 मई 2020 को जारी दिशा-निर्देश ही लागू रहेंगे। इन निर्देशों के तहत 30 जून 2020 तक की यात्रा के लिए बुकिंग कराई गई टिकटों का फुल रिफंड जारी किया जाना था।

