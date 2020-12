स्वदेशी आकाश और रूसी इगला रक्षा मिसाइलों का किया गया अभ्यास

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर स्वदेशी आकाश और रूसी इगला रक्षा मिसाइलों के परीक्षण का बड़े पैमाने पर अभ्यास किया गया। वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल एचएस अरोड़ा की अगुवाई में आकाश और इगला रक्षा मिसाइलों का हवाई अभ्यास किया गया।

Indigenous Akash & Russian Igla air defence missiles were testfired from IAF station Suryalanka in Andhra Pradesh yesterday. Vice Chief of IAF Air Marshal HS Arora was present during the test-firings: IAF pic.twitter.com/Sl9r1HCvry