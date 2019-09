नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले ( INX Media Case ) में दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सीबीआई ( CBI ) को नोटिस जारी किया है। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने 7 दिन के अंदर सीबीआई से केस की स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 23 सितंबर मुकर्रर की है।

बदले की भावना से कार्रवाई

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की उस अर्जी पर नोटिस जारी किया है। आईएनएक्स मीडिया मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए न्यायिक हिरासत के आदेश को अर्जी के जरिए चुनौती दी गई है।

फिलहाल, तिहाड़ जेल में बंद पी चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी दायर कर दावा किया कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही राजनीतिक प्रतिशोध को लेकर की गई है।

Congress leader P Chidambaram's lawyers have also withdrawn their second plea challenging judicial custody of him. Delhi High Court asks Central Bureau of Investigation (CBI) to file status report in the his bail plea case in 7 days. https://t.co/l5UfskYuJn