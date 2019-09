INX मीडिया केसः तिहाड़ जेल में पी चिदंबरम को मिलेंगी विशेष सुविधाएं

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने का फैसला सुना दिया। इसके बाद पी चिदंबरम ने तिहाड़ में सुरक्षा मुहैया कराए जाने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इतना ही नहीं पी चिदंबरम के वकीलों ने प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उनके सरेंडर करने को लेकर भी एक अर्जी दाखिल की है।

दिल्ली की अदालत में दाखिल अपनी अर्जी में पी चिदंबरम ने मांग की कि न्यायिक हिरासत के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए जाएं। उन्होंने जेल प्रशासन से उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए दिशा-निर्देश देने की अपील की। चिदंबरम चाहते हैं कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा के साथ अलग सेल भी उपलब्ध कराई जाए।

इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदंबरम की अर्जी पर उन्हें पर्याप्त सुरक्षा के साथ अलग सेल मुहैया कराए जाने की अनुमति दे दी।

