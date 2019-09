INX मीडिया केसः कोर्ट से पी.चिदंबरम को बड़ा झटका, ED को सरेंडर की अर्जी की खारिज

नई दिल्ली। पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता पी. चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी सरेंडर की अर्जी को खारिज कर दिया है। यानी अभी चिदंबरम को कुछ और वक्त तिहाड़ जेल में ही बिताना होगा। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि अभी वे पी. चिदंबर को हिरासत में नहीं लेना चाहते। यही वजह रही कि कोर्ट ने चिदंबरम की अर्जी को खारिज कर दिया।

Delhi Court dismisses Congress leader P. Chidambaram's surrender application. Chidambaram had moved an application to surrender to Enforcement Directorate in INX media case. He is currently lodged in Tihar Jail under judicial custody, in CBI case pic.twitter.com/AiYANoCEil