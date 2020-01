सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ ISRO का संचार उपग्रह जीसैट-30, संचार प्रणाली को देगा विस्तार

नई दिल्ली। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ( ISRO ) के संचार उपग्रह जीसैट-30 ( Telecommunication satellite GSAT-30 ) को शुक्रवार तड़के सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया।

जीसैट-30, 2005 में लॉन्च संचार उपग्रह इनसैट-4A का स्थान लेगा। जीसैट-30 ( GSAT-30 ) यह भारत में टेलिकम्युनिकेशन सर्विस को अपडेट करने में बड़ी भूमिका निभाएगा।

जीसैट-30 ( Communication satellite ) को भारतीय समयानुसार 2.35 बजे एरियन-5 रॉकेट के माध्यम से रवाना किया गया।

Indian Space Research Organisation: India’s telecommunication satellite GSAT-30 was successfully launched into a Geosynchronous Transfer Orbit (GTO) from Kourou launch base in French Guiana by Ariane-5 VA-251, today. (Image Courtesy: Arianespace) pic.twitter.com/PVEfVCPMpK