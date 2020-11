ISRO आज करेगा EOS-01 उपग्रह का प्रक्षेपण, जानें इसकी खासियत और होने वाले फायदे

नई दिल्ली। भारती अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ( ISRO ) अपने प्रक्षेपण यान पीएसएलवी-सी49 (PSLV-C49) के जरिए नौ अंतरराष्ट्रीय उपग्रहों के साथ पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 का प्रक्षेपण आज करने जा रहा है। प्रक्षेपण शनिवार दोपहर 3 बजकर 02 मिनट पर किया जाएगा।

भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अपने 51वें मिशन (पीएसएलवी-सी49) के तहत नौ अंतरराष्ट्रीय विदेशी उपग्रहों के साथ ईओएस-01 को प्राथमिक उपग्रह के रूप में प्रक्षेपित करेगा। श्रीहरिकोटा रॉकेट पोर्ट से सात नवंबर को 10 उपग्रहों वाले रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाएगा। वर्ष 2020 में यह इसरो के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। आईए जानते हैं, इसकी खासियत और होने वाले फायदे।

Filling of fuel for the second stage (PS2) of PSLV-C49 completed: Indian Space Research Organisation (ISRO) https://t.co/YLRfcGaIZe