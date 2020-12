साउथ के बड़े बिजनेस ग्रुप पर टैक्स चोरी का आरोप, आय से अधिक संपत्ति का मामला

नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कथित कर चोरी को लेकर चेन्नई से संचालित एक प्रमुख व्यापारिक समूह के परिसर में 9 दिसंबर को खोज और जब्ती अभियान चलाया था। इस छापेमारी में आईटी विभाग की ओर से 700 करोड़ रुपए से अधिक की आय की चोरी का पता लगाया है। वहीं विभाग की ओर से 23 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी को भी जब्त कर दिया है। सीबीडीटी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार तलाशी में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में 110 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्ति भी जब्त की गई है।

I-T Department detected evasion of income of over Rs. 700 crores. Unaccounted cash of Rs 23 crores also seized. Foreign assets worth Rs 110 crore in the form of fixed deposits found during the search: CBDT https://t.co/8RJZ4xcAe3