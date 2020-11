न्यू इंडिया की मजबूत नींव के लिए संविधान की आत्मा को समझना जरूरी : राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय संविधान हमें विविधता में एकता और अनुशासन की सीख देता है। स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक सद्भाव और सद्भावना इसकी नींव है।संविधान के प्रस्तावना का पहला शब्द 'हम' अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देशवासियों को इसे समझना चाहिए। इसे उन लोगों को भी समझने की जरूरत है जो इसे नहीं समझना चाहते। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया के निर्माण के लिए यह आवश्यक है।

Constitution teaches discipline & unity in diversity. Liberty, equality, social harmony & goodwill are its foundation. Preamble's first word, 'We', says a lot in itself. We've to understand it & make others understand too. It's essential in building 'New India': Defence Minister pic.twitter.com/7UrXFQdVbw