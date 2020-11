आईटीबीपी के महानिदेशक का दावा, छतरपुर के कोविड सेंटर में मरीजों का बेहतरीन इलाज हो रहा

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर सरकारी अस्पतालों में काफी मारामारी है। यहां पर लोगों को बेड नहीं मिल रहे है। वहीं निजी अस्पतालों में महंगा इलाज होने के कारण आम जनता त्रस्त हैं। ऐसे में छतरपुर में चल रहे कोविड सेंटर के बारे में आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल कहना है कि यहां पर मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

गौरतलब है कि दिल्ली में लगाता कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यहां पर बीते 24 घंटे में छह हजार से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं करीब 121 लोगों की मौत हो चुकी है।

There are nearly 550 patients admitted & patients admitted here are those who can't afford private & high-end hospitals. There is enough supply of oxygen and there are sufficient doctors, nurses & pharmacists to cater to 3,000 patients at the Centre: SS Deswal, DG, ITBP https://t.co/G1M57Mm1VL