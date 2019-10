जम्मू-कश्मीर: सुरक्षाबलों ने नाकाम की बड़ी आतंकी साजिश, बारामूला से जैश का आतंकी गिरफ्तार

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। इस आतंकी को दक्षिण कश्मीर के बारामूला इलाके से गिरफ्तार किया गया है। ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद का बताया जा रहा है।

आतंकी के बारामूला में होने का मिला था इनपुट

जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी मिला है, जिससे साफ है कि ये दहशतगर्द किसी बड़े हमले को अंजाम देने जा रहा था, लेकिन सुरक्षाबलों ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। पकड़े गए आतंकी की पहचान मोहिसन मुश्ताक के रूप में हुई है जो हाल ही में जैश से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, बारामूला इलाके में आतंकी के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी को धर दबोचा गया।

Kashmir Police: One active terrorist arrested in Baramulla. He is affiliated with proscribed terror outfit Jaish e Mohammad. Arms & ammunition recovered. Case registered. Investigation in progress