Jammu-Kashmir : पीएम मोदी ने किया सेहत योजना का शुभारंभ, हर परिवार को मिलेगा इसका लाभ

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज जम्मू-कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना सेहत का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी लोगों को पांच लाख रुपए की बीमा सुविधा मुहैया कराने वाला यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना से जम्मू-कश्मीर के पांच लाख लोगों को लाभ मिलेगा।

