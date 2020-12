जम्मू-कश्मीर : सुप्रीम कोर्ट ने रोशनी घोटाला मामले में याचिकाकर्ताओं को दी बड़ी राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर रोशनी घोटाला मामले में याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को निर्देश दिया है कि जमीन कब्जा खाली कराने की कार्रवाई अभी न करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि पहले इस मुद्दे पर हाईकोर्ट पुनर्विचार याचिकाओं पर अपना फैसला दे। इस मामले में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने भी सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि जब तक जेके हाईकोर्ट इस पर फैसला नहीं करता तबतक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कब्जा खाली कराने की कार्यवाही नहीं होगी।

Supreme Court posts for January 2021 the hearing on appeals filed by a number of Roshni Act beneficiaries who claim they are authorised occupants and leaseholders of Nazool land in Jammu and Kashmir pic.twitter.com/6dA4qACELs