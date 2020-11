Jammu-Kashmir : डीडीसी चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में, 28 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच 8 फेज में होगा मतदान

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच वहां के चुनाव आयुक्त केके शर्मा ने कहा है कि जिला विकास परिषद का चुनाव आठ चरणों में संपन्न होगा। डीडीसी चुनाव 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक होने हैं। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व अन्य तैयारियां अंतिम चरण में है। सुदूर क्षेत्रों में मतदान पहले और दूसरे चरण में कराए जाएंगे। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन पूरी तरह से किया जाएगा। खासकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों पर सख्ती से अमल करने के निर्देश दिए गए हैं।

Eight-phase DDC elections to be held from Nov 28 to Dec 19. All arrangments including security reviewed & completed. The remote areas to go to polls in first & second phase of polling. Health Dept engaged to implement COVID guidelines: KK Sharma, State Election Commissioner, J&K pic.twitter.com/KTZkIktdHx