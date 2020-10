जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में पुलिस और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, दो आतंकी ढेर

नई दिल्ली। एक तरफ पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस जूझ रही है। वहीं, दूसरी ओर भारतीय सीमा पर आतंकी गतिविधि लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के कुलगाम ( Encounter in Kulgam ) जिले में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। वहीं, मुठभेड़ अभी भी जारी है। जबकि, सुरक्षाबलों ने इलाके को पूरी तरह घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है।

मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर

जानकारी के मुताबिक, कुलगाम जिले के चिंगम में शनिवार तड़के मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया। पुलिस का कहना है कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि चिंगम इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं। सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों और स्थानीय पुलिस की एक टीम इलाके में पहुंची और घेराबंदी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों को देखते ही आतंकियों ने उनपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में भारतीय सेना ने भी कार्रवाई की। दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चली। इस एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। हालांकि, अभी तक आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। साथ ही यह भी जानकारी नहीं मिली है कि उनके पास से हथियार मिले हैं या नहीं। कहा जा रहा है कि अभी भी एनकाउंटर जारी है। वहीं, सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी है। कयास लगाया जा रहा है कि इलाके में अभी कुछ और आतंकी छिपे हो सकते हैं।

